Newyorške borze na račun Feda znova začele optimistično

New York, 28. avgusta - Newyorške borze so zadnji trgovalni dan tega tedna začele z rastjo indeksov. Teden so sicer zaznamovali rekordi, pri čemer je za dobro razpoloženje poskrbela tudi ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed), ki je napovedala novo politiko glede inflacije, s katero naj bi obdržala nizke obrestne mere.