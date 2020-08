V logaški OŠ 8 talcev brez kosil zaradi zamude pri prenovi kuhinje

Logatec, 29. avgusta - Učenci logaške OŠ 8 talcev bodo zaradi zamude pri širitvi šolske kuhinje in jedilnice z začetkom šolskega leta ostali brez kosil. Kuhinja bo po zagotovilih zaključena najkasneje v dveh tednih, do takrat pa bodo učencem v podaljšanem bivanju namesto kosila nudili suhi obrok, je za STA dejala ravnateljica šole Karmen Cunder. Starši so zaskrbljeni.