Policija opozarja na povečan promet ob Blejskem strateškem forumu

Bled, 28. avgusta - Policija je danes opozorila, da je v ponedeljek zaradi Blejskega strateškega foruma, ki se ga bodo udeležili številni visoki gosti, pričakovati povečan in oviran promet na območju Gorenjske, zlasti od brniškega letališča do Bleda. Poseben prometni režim sicer ni predviden, so pa preko celega dne predvidene krajše mobilne zapore prometa.