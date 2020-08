Za izboljšanje učinkovitosti starejših delodajalcem na voljo skoraj pol milijona evrov

Ljubljana, 28. avgusta - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je danes objavil 480.000 evrov vreden javni razpis za pilotne projekte razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih. Posamezno partnerstvo bo lahko pridobilo do največ 40.000 evrov, so sporočili iz sklada.