Simona Kustec za STA: Priporočila za izvedbo pouka so pomoč za izvedbo pedagoškega procesa

Ljubljana, 30. avgusta - Priporočila, ki jih je šolam za izvajanje posameznih modelov pouka izdalo ministrstvo, so "v prvi vrsti priporočila, smernice oz. pomoč pri avtonomni izvedbi pedagoškega procesa". "Slednje pomeni, da naj bi se jih šole pri svojem delu držale in jim sledile v čim večji meri in kjer je to mogoče," je za STA povedala ministrica Simona Kustec.