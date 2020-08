Trenutno več prenosov koronavirusa znotraj države, še vedno med mlajšo populacijo

Ljubljana, 28. avgusta - Med 42 primeri okužb z novim koronavirusom, ki so jih v četrtek potrdili v Sloveniji, je po besedah epidemiologinje Marte Grgič Vitek z NIJZ šest vnesenih iz tujine, 22 pa je bilo prenesenih v državi. Med okuženimi jih je še vedno največ v starostni skupini od 25 do 34 let. Dejala je, da zdaj ni videti, da bi se epidemiološka situacija umirjala.