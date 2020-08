Tudi pomurski policisti opozarjajo na previdnost ob začetku pouka

Murska Sobota, 28. avgusta - Tudi pomurski policisti ob začetku pouka in v prvih septembrskih dneh pozivajo k posebni previdnosti na cestah, da bi predvsem otrokom zagotovili varno pot v šolo in domov. Prav ti so poleg pešcev nasploh med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.