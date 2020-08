Župančičeva pesniška zbirka Ciciban na voljo tudi kot zvočna knjiga

Ljubljana, 30. avgusta - Pri ZKP RTV Slovenija so se ob 50-letnici ustanovitve odločili, da pesniško zbirko Otona Župančiča Ciciban z ilustracijami Nikolaja Pirnata iz leta 1932 ponudijo kot zvočno knjigo. Od 3. septembra bo na voljo v digitalni obliki in kot CD plošča s priloženo tiskano knjižico, v kateri je zajetih vseh 35 originalnih pesmi in ilustracij.