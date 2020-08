V zbirki Ergo Mladinske knjige razmišljanja ob pandemiji

Ljubljana, 28. avgusta - Pri Mladinski knjige je v zbirki Ergo, ki so jo začeli izdajati med karanteno, izšlo pet aktualnih in polemičnih knjižic, ki z različnih vidikov osvetljujejo čas in posledice pandemije koronavirusa. Med njihovimi avtorji sta Renata Salecl in Tomaž Grušovnik, izšla sta tudi prevod dela Paola Giordana V času epidemije in knjiga Aleša Bergerja Breze.