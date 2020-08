V združenju opozarjajo, da izvajalci še vedno niso prejeli sredstev za stroške zaradi epidemije covida-19

Ljubljana, 28. avgusta - V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije opozarjajo, da izvajalci zdravstvenih storitev še vedno niso dobili sredstev za stroške, ki so jih in jih še vedno imajo zaradi epidemije covida-19. Denimo odvzem brisa za testiranje na okužbo je še vedno pokrit iz lastnih sredstev zavoda, zavodi naj bi do sedaj za ta namen plačali 9,9 milijonov evrov.