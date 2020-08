Na Ptuju umrl pri čiščenju tovornega vozila

Maribor, 28. avgusta - Mariborske policiste so v četrtek obvestili o smrti moškega, ki se je v bolnišnici zdravil po padcu pri čiščenju tovornega vozila. Do delovne nesreče je prišlo 23. avgusta na Ptuju, po zbranih informacijah in opravljenem ogledu pa so kriminalisti tujo krivdo izključili. O ugotovitvah so obvestili tožilstvo in inšpektorat za delo.