Zavarovalnice lani obračunale za več kot 2,3 milijarde evrov bruto premij

Ljubljana, 29. avgusta - Zavarovalnice v Sloveniji so lani skupaj obračunale za več kot 2,3 milijarde evrov bruto premij, kar je 7,2 odstotka več kot leto prej in tudi rekordna vrednost. Odškodnin so obračunale za 3,2 odstotka več, in sicer 1,6 milijarde evrov. Več kot 70 odstotkov vseh bruto zavarovalnih premij in odškodnin so izplačale štiri največje zavarovalnice.