Knovs ob nenapovedanem nadzoru na policiji ugotavljal zakonitost izvajanja ukrepov

Ljubljana, 28. avgusta - Pooblaščena skupina parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je v sklopu četrtkovega nenapovedanega nadzora na sedežu uprave kriminalistične policije in sedežu Nacionalnega preiskovalnega urada ugotavljala ustavnost in zakonitost izvajanja nadzorovanih ukrepov varnostne službe, so danes sporočili iz državnega zbora.