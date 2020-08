Na poti v Afriko bodo letos spremljali tri štorkljine mladiče

Ljubljana, 28. avgusta - Družba Elektro Ljubljana v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) tudi letos izvaja naravovarstveni projekt Leti, leti štorklja. Tako so zagotovili, da bo na poti v Afriko mogoče spremljati tri štorkljine mladiče, ki so jih poimenovali Lola, Oto in Čarli.