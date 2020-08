Na Ptuju se poslavljajo Dnevi poezije in vina

Ptuj, 29. avgusta - Na Ptuju se bo danes končal 24. festival Dnevi poezije in vina. Prirediteljem je bilo pomembno, da so ga v trenutni situaciji izvedli v živo, a kot je za STA povedal njegov vodja Aleš Šteger, je v trenutnih časih pomenil velik organizacijski, finančni, izvedbeni in s stališča varnosti tudi zdravstveni izziv.