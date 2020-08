Postopki združevanja Dnevnika in Večera za zdaj ustavljeni

Ljubljana, 28. avgusta - Predsednik uprave časopisne družbe Dnevnik Bojan Petan ter solastnik in direktor družbe Časnik Večer Uroš Hakl sta potrdila, da je prišlo do ustavitve postopkov združevanja podjetij. Petan je na četrtkovi skupščini Dnevnika nakazal, da se je zapletlo zaradi nesoglasij o lastništvu, Hakl pa je danes za STA dejal le, da so razlogi poslovne narave.