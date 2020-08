Ljubljana, 28. avgusta - Na Ljubljanski borzi se trgovanje v dopoldanskem delu odvija v znamenju padcev. Indeks SBI TOP je do okoli 11.30 izgubil 0,39 odstotka. Največ, 1,60 odstotka, so izgubljale delnice Petrola, slabega pol odstotka v minusu pa so bile tudi doslej najbolj prometne delnice Krke.