Inšpektorji odkrili eno nezakonito pošiljko odpadkov v tujino

Ljubljana, 28. avgusta - Predstavniki inšpekcije za okolje in naravo, Finančne uprave RS in policije so avgusta izvajali naključne akcije nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov. Opravili so 33 nadzorov in ugotovili dve kršitvi; v enem primeru je šlo za nezakonito pošiljko odpadkov, v drugem pa za prevozno sredstvo, ki ni bilo ustrezno označeno.