Jakirović: Bilo je premalo poguma in moškosti

Maribor, 28. avgusta - Trener nogometašev Maribora Sergej Jakirović je po izpadu v uvodnem krogu kvalifikacij evropske lige po enajstmetrovkah proti severnoirskemu Corelainu na klubski spletni strani dejal, da so njegovi varovanci na četrtkovem dvoboju v Ljudskem vrtu prikazali premalo "poguma in moškosti". Mariborčani so po izvajanju 11-metrovk izgubili s 4:5.