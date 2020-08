Postopki združevanja Dnevnika in Večera za zdaj ustavljeni

Ljubljana, 28. avgusta - Predsednik uprave časopisne družbe Dnevnik Bojan Petan ter solastnik in direktor družbe Časnik Večer Uroš Hakl sta potrdila, da je prišlo do ustavitve postopkov združevanja podjetij. Petan je o tem spregovoril na četrtkovi skupščini Dnevnika, Hakl pa je danes za STA dejal, da so razlogi poslovne narave.