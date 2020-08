Znanstveniki postavili pod vprašaj pravilo o dveh metrih medsebojne razdalje

London, 28. avgusta - Obstoječa pravila, po katerih naj bi bilo za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom ključno ohranjanje dveh metrov medsebojne razdalje, so utemeljena na zastarelih znanstvenih ugotovitvah in so preveč poenostavljena, opozarja skupina britanskih in ameriških znanstvenikov.