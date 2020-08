V Čatežu ob Savi policisti zoper opita moška uporabili razpršilec, telesno silo in lisice

Čatež ob Savi, 28. avgusta - Nekaj po polnoči sta v Čatežu ob Savi opita 19-letni in 35-letni moški kršila javni red in mir. Situacijo so poskušali umiriti varnostnik in policisti, ki so bili ob tem deležni izzivanja in nedostojnega vedenja. Policisti so bili tako primorani uporabiti tudi razpršilec, telesno silo in lisice, poročajo s Policijske uprave Novo mesto.