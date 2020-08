Peking, 28. avgusta - Kitajska in ZDA zaostrujeta razmere tudi v Južnokitajskem morju, ne le v trgovinskih in političnih odnosih. Ameriški raketni rušilec je zaplul v vode otočja Paracel, ki si ga lasti Kitajska, a Američani tega ne priznavajo. V Pekingu so danes ostro protestirali.