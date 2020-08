Evropske borze uvodoma v rdečem

Frankfurt, 28. avgusta - Evropske borze so v nov trgovalni dan stopile s padci indeksov, saj vlagatelji niso pokazali toliko zanimanja za delnice tehnoloških in farmacevtskih podjetij kot v zadnjih dneh. Prepričala jih ni niti novica, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) spremenila politiko glede inflacije in tako ohranila nizke obresti.