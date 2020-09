Tedenski pregled - Slovenija od 28. 8. do 3. 9.

Ljubljana, 4. septembra - Vsi šolarji so pouk začeli v šolskih klopeh, a skrbi dejstvo, da število novih okužb kljub zaostrovanju epidemioloških ukrepov ne pada. Slovenija je gostila forum BSF z visoko udeležbo in v vesolje poslala prva satelita. Končno so začeli kopati za drugo cev predora pod Karavankami. Ravnanja predsednice DeSUS Pivčeve bo pod drobnogled vzel KPK.