Na območju Cerknice v četrtek hujša prometna nesreča, življenje ene osebe ogroženo

Cerknica, 28. avgusta - Voznica je v četrtek nekaj po 22. uri na cesti od Martinjak proti Grahovem na območju Cerknice zapeljala na nasprotno stran ceste in čelno trčila v vozilo, ki je pripeljalo nasproti. Pri trčenju sta se hudo telesno poškodovala udeleženi voznik in potnik. Življenje slednjega je ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.