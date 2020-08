Terorist iz Christchurcha utegne kazen prestajati v Avstraliji

Canberra/Christchurch, 28. avgusta - Potem ko so novozelandske oblasti Avstralijo pozvale, naj prevzame desničarskega terorista iz Christchurcha Brentona Tarranta in s tem Novi Zelandiji prihrani astronomske stroške njegove dosmrtne zaporne kazni, je avstralski premier Scott Morrison danes dejal, da je "odprt" za to možnost, poročajo tuje tiskovne agencije.