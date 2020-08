Ljubljana, 28. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na štajerski avtocesti zaradi okvare vozila oviran promet med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Iz vozila izteka gorivo, zato svetujejo previdno vožnjo. Na vipavski hitri cesti je zaprt vozni pas med Vipavo in Nanosom, med pokritim vkopom Rebrnice/I in Nanosom, proti Nanosu.