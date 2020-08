V ZDA usmrtili pripadnika plemena Navajo

Washington, 28. avgusta - V zveznem zaporu Terre Haute v Indiani so v četrtek usmrtili 38-letnega pripadnika indijanskega plemena Navajo Lezmonda Mitchella, ki je bil obsojen za umor 63-letne Alyce Slim in njene devetletne vnukinje Tiffany Lee. To je bila že četrta zvezna usmrtitev v ZDA po njihovi obnovi julija letos.