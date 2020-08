Koprski občinski inšpektorat in redarstvo s prihodnjim tednom v novih prostorih

Koper, 30. avgusta - Koprska služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje bo s prihodnjim tednom začela delovati v pisarnah nekdanje geodetske uprave na trgu Brolo. S tem bo zaključena selitev 20 uslužbencev, ki so doslej službovali v pisarnah Arene Bonifika. Selitev na lokacijo bližje matični organizaciji bo olajšala organizacijo dela in njeno učinkovitost.