Mladina o retoriki slovenske politike (28. 8.)

Ljubljana, 28. avgusta - Grega Repovž v komentarju Pismo prof. Bojani Beović piše o retoriki politike, ki temelji na pretiravanju in zavajanju. Slovenske obiskovalce Hrvaške so strašili s karanteno, vendar so se vsi povratniki lahko podali med ljudi. Namesto strašenja bi morali že poleti sprejeti navodila obnašanja, ki bi v jeseni zagotovila večjo varnost, tudi v šolah.