Bedene v prvem krogu OP ZDA s Fincem, Juvanova z domačinko

New York, 27. avgusta - Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene bo v prvem krogu odprtega teniškega prvenstva ZDA v tenisu, ki se bo 31. avgusta začelo v New Yorku, igral proti Emilu Ruusuvuoriju, stotemu igralcu svetovne lestvice iz Finske. Kaja Juvan, druga slovenska predstavnica na turnirju posameznikov in posameznic, bo igrala z Usue Maitane Arconado iz ZDA.