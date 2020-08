Več kot 150 sodelavcev predsedniških kampanj McCaina, Busha in Romneyja podprlo demokrata Bidna

New York, 27. avgusta - Demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna je podprlo tudi več kot 150 sodelavcev v predsedniških kampanjah republikancev Johna McCaina, Georga Busha mlajšega in Mitta Romneyja, s čimer se nadaljuje val prestopov nekdanjih republikanskih državnih uradnikov in političnih operativcev.