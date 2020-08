Newyorške borze končale neenotno

New York, 27. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Na vlagatelje je danes najbolj vplivala novica ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), da bo spremenila dosedanjo politiko in bo dovolila, da stopnja inflacije preseže dva odstotka, piše francoska tiskovna agencija AFP.