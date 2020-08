V španskih šolah obvezne maske za vse otroke, starejše od šest let

Madrid, 27. avgusta - V španskih šolah bodo morali vsi otroci, starejši od šestih let, ves čas nositi zaščitne maske, je danes odločila vlada v Madridu, da bi se tako lahko septembra pouk začel nemoteno. S tem so v Madridu tudi presekali razlike, ki so jih v priporočilih šolam v prizadevanjih za omejevanje širjenja koronavirusa izdale posamezne pokrajine.