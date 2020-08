Zemljišča na območju medvoške obrtne cone Preska še vedno naprodaj

Medvode, 30. avgusta - Občina Medvode je sredi tedna ponovno objavila javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin na območju obrtne cone v Preski. Naprodaj so tri parcele v skupni izmeri 6225 kvadratnih metrov z izhodiščno ceno dobrih 627.000 evrov. Varščino je možno vplačati do 30. septembra, javno odpiranje ponudb pa bo 2. oktobra, so sporočili z občine.