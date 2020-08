Jabolko navdiha še v roke zdravnic in zdravnikov

Ljubljana, 28. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor bo danes zdravnicam in zdravnikom izročil repliko priznanja jabolko navdiha. Kot so zapisali v utemeljitvi priznanja, so zdravnice in zdravniki nenadomestljiv del skupnosti, saj z največjo odgovornostjo rešujejo življenja ljudi, so sporočili iz Pahorjevega urada.