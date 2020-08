Pahor na obisku v Celju pohvalil idejo kreativnega inkubatorja

Celje, 27. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor je obiskal Celjski mladinski center in tamkajšnji kreativni inkubator, v katerem mladi dobijo priložnost za razvijanje svojih idej. Predsednik je pohvalil idejo kreativnega inkubatorja, v pogovoru z mladimi pa poudaril, da so za uspeh in dosežke razen talenta in znanja ključni predvsem pogum, vztrajnost in strast.