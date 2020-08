Na čelo tržnega inšpektorata začasno Martina Gašperlin

Ljubljana, 27. avgusta - Vlada je za vršilko dolžnosti glavne tržne inšpektorice Tržnega inšpektorata RS danes imenovala Martino Gašperlin. Na položaju bo do imenovanja glavnega tržnega inšpektorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ šest mesecev, to je od 1. septembra 2020 do najdlje 28. februarja 2021, so sporočili z vlade.