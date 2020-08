Na Brdu pri Kranju se bodo vrnili v čas Zoisov

Brdo pri Kranju, 28. avgusta - Na Posestvu Brdo se danes začenjajo Zoisovi dnevi, s katerimi se bodo vrnili v čas rodbine Zois, katere zgodbe so se na Brdu pisale več kot 155 let. Do vključno nedelje bo za obiskovalce vstop brezplačen, dogajanje pa bodo obogatili s tematskimi vsebinami, so zapisali v Javnem gospodarskem zavodu (JGZ) Brdo.