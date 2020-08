Bruselj: Slovenija naj razbremeni obdavčitev dela

Bruselj, 29. avgusta - Evropska komisija ugotavlja, da visoka obdavčitev dela v Sloveniji zelo verjetno negativno vpliva na trg delovne sile in posledično na BDP. Mednarodne institucije zato slovenski vladi svetujejo, naj razbremeni obdavčitev dela in uvede rasti prijaznejšo davčno strukturo, so ta teden sporočili iz Bruslja.