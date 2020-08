Vlada podaljšala ukrep čakanja na delo do konca septembra

Ljubljana, 27. avgusta - Vlada je s sklepom podaljšala ukrep subvencioniranja čakanja na delo doma do konca septembra, je prek družbenega omrežja Twitter sporočil minister za delo Janez Cigler Kralj. Kot je dodal, stanje na trgu dela kaže, da delodajalci in delavci ta ukrep še vedno potrebujejo. V septembru naj bi bilo za to potrebnih 16,5 milijona evrov.