Na Dunaju vrata odpira prenovljeni Muzej Sigmunda Freuda

Dunaj, 30. avgusta - Po 18-mesečni prenovi vrata ponovno odpira Muzej Sigmunda Freuda na Dunaju. Razstavne prostore so med prenovo podvojili in se sedaj raztezajo na površini 550 kvadratnih metrov. V muzeju so pripravili tri nove stalne razstave, poudarek pa so dali nekdanjemu domovanju družine Freud ter praksi slovitega psihoanalitika in njegove hčere Anne.