V Galeriji Božidar Jakac razstava Nova doba

Kostanjevica na Krki, 28. avgusta - V Lapidariju Galerije Božidar Jakac bodo drevi ob 19. uri odprli skupinsko razstavo Nova doba. Na njej bodo predstavljena dela umetnic Maje Smrekar, Robertine Šebjanič in Tanje Vujinović ter umetniškega tandema PLATEAURESIDUE, ki se v svojih ustvarjalnih praksah dosledno in dolgoročno posvečajo odnosu med človekom in naravo.