Kolegij predsednika DZ sprejel predlog rebalansa letošnjega finančnega načrta državnega zbora

Ljubljana, 27. avgusta - Kolegij predsednik DZ je sprejel predloga rebalansa letošnjega finančnega načrta DZ in finančnega načrta DZ za 2022, ki ju mora potrditi še DZ. Spremembam letošnjega načrta je botrovala epidemija covida-19, med drugim so funkcionarjem znižali plače. Leta 2022 bo DZ imel nekaj več stroškov zaradi predvidenih rednih volitev in predsedovanja Svetu EU.