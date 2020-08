Kmetje opozarjajo na nesprejemljivo nizke odkupne cene pridelkov

Ljubljana, 27. avgusta - Odkupne cene slovenskih kmetijskih pridelkov so vse nižje in so že dosegle nesprejemljivo nizko raven, pri kateri kmetje le še stežka zaslužijo dovolj za preživetje, opozarjajo v Sindikatu kmetov Slovenije. Od vlade zato med drugim zahtevajo uvedbo masnih bilanc pri dobavah vseh prehranskih izdelkov tako na notranjem trgu kot iz tretjih držav.