Na meji z Avstrijo ta konec tedna možni zastoji

Kranj, 27. avgusta - Na kontrolnih točkah med Slovenijo in Avstrijo tudi ta konec tedna, od petka do vključno nedelje, pričakujejo poostreno vstopno kontrolo zaradi covida-19 na avstrijski strani. Za Karavanke in Ljubelj to pomeni možnost zastojev in v primeru zelo povečanega prometa tudi občasne zapore obeh predorov, opozarjajo na policiji.