Usoda ljubljanskega maratona znana najpozneje do 10. septembra

Ljubljana, 27. avgusta - Usoda Volkswagen 25. ljubljanskega maratona bo znana najpozneje do 10. septembra, so objavili organizatorji najbolj množične športno rekreativne prireditve pri nas. Do takrat vabijo vse, ki se želijo udeležiti tekmovanja konec oktobra, da se prijavijo na maraton, a počakajo s plačilom prijavnine, dokler jih k temu ne bodo pozvali.