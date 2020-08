Amsterdam, 27. avgusta - Nizozemski kolesar Fabio Jakobsen je začel dolgo in mučno pot do popolnega okrevanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Triindvajsetletnemu kolesarju belgijskega moštva Deceuninck-Quick-Step so danes odstranili 130 šivov z obraza, čaka pa ga večmesečna rehabilitacija.