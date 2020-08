Negotova usoda današnje tekme med Nomme Kalju in Muro

Tallinn, 27. avgusta - Iz vrst nogometnega kluba Mura so sporočili, da je bil klub obveščen o ukrepu estonskega instituta za javno zdravje, ki prepoveduje izvedbo današnje tekme prvega kroga kvalifikacij za evropsko ligo med estonskim Nomme Kalju in Muro. Obema kluboma so že zagotovili, da Evropska nogometna zveza (Uefa) vse moči usmerja v to, da se tekma odigra danes.